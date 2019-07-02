BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,032260 0,66 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016898 0,61 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Stand. EYF 0,018557 0,55 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,027109 0,47 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,051090 0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014815 1,16 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013050 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057914 4,21 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,051158 3,67 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,091853 3,59 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019536 3,52 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018853 3,52 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024392 3,40 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020523 2,62 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011344 2,60 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,026697 2,01 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,019421 1,80 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015601 2,15 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022393 2,11 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016043 1,78 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010726 1,76 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,018098 0,91 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,060774 0,08 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,019537 0,08 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022868 0,08 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020620 0,08 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,056470 0,08(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

