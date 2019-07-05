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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2019 14:47 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,032759 0,85 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,017033 0,48 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,041391 0,45 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Stand. EYF 0,018690 0,45 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,025015 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,076999 0,46 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,065824 0,44 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,064936 0,43 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044023 0,43 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,056939 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015185 0,90 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016193 0,87 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015167 0,80 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014688 0,74 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015054 0,72 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012970 0,21 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,011808 0,12 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018380 0,10 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,016067 0,08 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010004 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,046844 0,06 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,054606 0,06 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,059444 0,06 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,063132 0,06 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,019571 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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