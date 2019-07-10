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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2019 14:48 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,041015 0,07 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,021938 0,06 Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,020537 0,06 AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,057105 0,06 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,019880 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012245 0,12 Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 0,017610 0,09 BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF 0,017531 0,06 Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF 0,021021 0,06 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF 0,063852 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018494 0,15 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012990 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,011824 0,05 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,016106 0,04 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010026 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,059098 0,08 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,059700 0,08 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,060533 0,08 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020722 0,08 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,059812 0,08(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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