BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,059622 0,46 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,036028 0,45 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,053992 0,36 AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,057339 0,33 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,029121 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039224 0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012316 1,68 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,050792 0,40 NN Hay. Em. Stand. EYF 0,041082 0,38 Garanti Em. Hay. Temk. Değ. EYF 0,037248 0,33 Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF 0,053394 0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020171 0,39 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,011187 0,29 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,016148 0,07 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012288 0,06 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010034 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,059855 0,27 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,056458 0,26 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,060028 0,26 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,060744 0,26 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,059303 0,26(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

