BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,037113 0,26 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,065751 0,21 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,017268 0,20 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,061554 0,19 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,064797 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,015696 1,02 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,012242 0,39 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,020099 0,36 Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,016494 0,27 Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 0,018195 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018827 0,58 Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016450 0,36 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012886 0,33 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,016612 0,28 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016284 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,060476 0,09 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,041689 0,08 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,057542 0,08 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,060543 0,08 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,057025 0,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

