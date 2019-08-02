BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,053563 0,81 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,040390 0,64 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036064 0,44 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,066502 0,43 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,046490 0,43 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013247 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043230 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032428 0,42 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,015024 0,31 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012056 0,27 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,016376 0,22 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,073122 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019987 0,94 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,017598 0,23 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018751 0,18 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,011482 0,14 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,019844 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,059999 0,06 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021036 0,06 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026760 0,06 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,060710 0,06 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,057617 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

