FİNANS

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2019 15:06 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,020259 0,14 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,037186 0,12 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,042727 0,11 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,062843 0,11 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,065865 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014985 0,27 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013105 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,088755 1,08 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,103190 1,08 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,116829 1,08 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,054582 1,08 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,109180 1,06 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024186 0,87 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020625 0,59 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011435 0,56 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,057225 0,49 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,026394 0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013529 0,25 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,012246 0,18 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,011570 0,17 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,016642 0,14 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016064 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026787 0,22 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027417 0,22 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028132 0,17 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,028136 0,17 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,030036 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,042839 0,10 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,057787 0,09 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,041860 0,09 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023395 0,08 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021095 0,08(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Araştırmacılar bile şaşırdı! Köpekleri pişirip yiyorlarmışAraştırmacılar bile şaşırdı! Köpekleri pişirip yiyorlarmış
Konutta yeni kampanya: Faizler yüzde 0,69’a çekildiKonutta yeni kampanya: Faizler yüzde 0,69’a çekildi
Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Dayanma gücümüz kalmadıTürk-İş Genel Başkanı Atalay: Dayanma gücümüz kalmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar Fon piyasası

En Çok Okunan Haberler

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Elazığ’dan dünya pazarına kerevit, kilosu 100 TL

Elazığ’dan dünya pazarına kerevit, kilosu 100 TL

Kilosu 600 lira olan karakovan balı yok satıyor

Kilosu 600 lira olan karakovan balı yok satıyor

Rusya'ya bugünden itibaren vizesiz seyahat başladı

Rusya'ya bugünden itibaren vizesiz seyahat başladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mobilya ihracatı yedi ayda 1.95 milyar dolara yükseldi

Mobilya ihracatı yedi ayda 1.95 milyar dolara yükseldi

PayTR/Tombul: Online alışverişte dolandırıcılığa dikkat

PayTR/Tombul: Online alışverişte dolandırıcılığa dikkat

Konya Şeker'den üreticiye 6,9 milyon lira bayram avansı

Konya Şeker'den üreticiye 6,9 milyon lira bayram avansı

İstanbul'da ihracatçı birliklerinin ihracatı 7 ayda yüzde 3.0 arttı

İstanbul'da ihracatçı birliklerinin ihracatı 7 ayda yüzde 3.0 arttı

Konutta yeni kampanya: Faizler yüzde 0,69’a çekildi

Konutta yeni kampanya: Faizler yüzde 0,69’a çekildi

Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Dayanma gücümüz kalmadı

Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Dayanma gücümüz kalmadı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.