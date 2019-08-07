BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,020259 0,14 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,037186 0,12 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,042727 0,11 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,062843 0,11 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,065865 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014985 0,27 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013105 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,088755 1,08 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,103190 1,08 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,116829 1,08 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,054582 1,08 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,109180 1,06 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024186 0,87 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020625 0,59 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011435 0,56 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,057225 0,49 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,026394 0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013529 0,25 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,012246 0,18 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,011570 0,17 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,016642 0,14 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016064 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026787 0,22 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027417 0,22 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028132 0,17 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,028136 0,17 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,030036 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,042839 0,10 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,057787 0,09 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,041860 0,09 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023395 0,08 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021095 0,08(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

