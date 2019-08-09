BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034389 1,18 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,065418 0,74 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,043142 0,73 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,028566 0,73 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,065745 0,72 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014984 0,49 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013014 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035154 1,65 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030264 1,56 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029078 1,31 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,029142 1,21 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,091896 1,05 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016974 1,34 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015796 1,25 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015820 1,24 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015335 1,21 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015734 1,16 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015775 0,53 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,018574 0,43 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010610 0,42 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013575 0,34 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,012283 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,029597 0,44 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025965 0,41 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,027586 0,31 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017464 0,31 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029434 0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,060808 0,10 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026873 0,09 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021124 0,08 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,060247 0,08 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,061699 0,08(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

