FİNANS

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2019 14:42 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034389 1,18 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,065418 0,74 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,043142 0,73 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,028566 0,73 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,065745 0,72 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014984 0,49 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013014 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035154 1,65 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030264 1,56 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029078 1,31 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,029142 1,21 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,091896 1,05 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016974 1,34 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015796 1,25 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015820 1,24 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015335 1,21 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015734 1,16 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015775 0,53 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,018574 0,43 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010610 0,42 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013575 0,34 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,012283 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,029597 0,44 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025965 0,41 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,027586 0,31 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017464 0,31 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029434 0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,060808 0,10 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026873 0,09 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021124 0,08 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,060247 0,08 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,061699 0,08(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNERÜnlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde...Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde...
Bakan Albayrak: İlk kez yıllık cari fazla verdikBakan Albayrak: İlk kez yıllık cari fazla verdik
Karadeniz'de fındık bereketiKaradeniz'de fındık bereketi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar Fon piyasası

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

Borç için kefil olanlar için Yargıtay'dan emsal karar

Borç için kefil olanlar için Yargıtay'dan emsal karar

THY'nin 'rüya uçağı' ABD'de

THY'nin 'rüya uçağı' ABD'de

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Albayrak: İlk kez yıllık cari fazla verdik

Bakan Albayrak: İlk kez yıllık cari fazla verdik

Karadeniz'de fındık bereketi

Karadeniz'de fındık bereketi

Ferrero: Türkiye 2 milyon ton fındık üretebilir

Ferrero: Türkiye 2 milyon ton fındık üretebilir

Temmuz ayında en çok 'dolar kuru' konuşuldu

Temmuz ayında en çok 'dolar kuru' konuşuldu

THY'nin istihdam atağı devam ediyor, yılın ilk yarısında 1653 yeni kabin personeli katıldı

THY'nin istihdam atağı devam ediyor, yılın ilk yarısında 1653 yeni kabin personeli katıldı

Ticari işletmelerin süt üretimi Haziran’da yüzde 1.6 düştü

Ticari işletmelerin süt üretimi Haziran’da yüzde 1.6 düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.