BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,053580 1,19 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036041 1,02 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,051441 0,97 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,040647 0,86 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,035524 0,60 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029723 1,66 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012130 0,80 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,049432 0,58 MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,016177 0,52 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032360 0,48 Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013430 0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019999 1,39 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013714 0,76 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,012394 0,59 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,011718 0,57 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016210 0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,017714 2,61 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029364 2,60 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030306 2,60 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028217 2,60 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029362 2,59 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026966 0,06 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,045308 0,06 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,061911 0,05 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,060453 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,061157 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

