BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,020453 0,17 Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,021090 0,17 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,022537 0,16 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,063255 0,13 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,055009 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014978 0,72 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013244 0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054843 2,05 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028606 2,03 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021067 1,86 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,070541 1,84 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018065 1,83 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023587 1,57 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011232 1,15 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020290 1,15 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,014977 0,98 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,019186 0,96 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015633 1,22 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022346 1,19 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010467 1,18 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015661 1,18 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,021121 0,72 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,028561 0,26 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,029234 0,25 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028816 0,15 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030166 0,14 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030946 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,019358 0,15 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,048165 0,15 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,045531 0,15 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,056234 0,14 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,061284 0,13(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

