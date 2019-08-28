BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,068698 0,55 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,053320 0,40 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,055550 0,29 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037561 0,28 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,063340 0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030694 0,26 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035934 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,107772 0,70 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,073256 0,66 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059456 0,63 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012442 0,58 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074763 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022594 0,79 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015841 0,74 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020925 0,41 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,017759 0,33 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010498 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,031827 1,42 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,028002 0,98 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,029439 0,25 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,030581 0,25 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,030126 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043141 0,06 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021301 0,05 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,048212 0,05 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,057809 0,05 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,045575 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

