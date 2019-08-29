BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033306 1,22 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,042657 0,59 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,052994 0,58 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,057850 0,56 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020052 0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039831 0,07 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024663 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012502 1,49 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015283 1,21 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015244 1,16 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016361 1,16 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015297 1,06 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010095 0,30 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018971 0,09 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012777 0,06 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,021099 0,06 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,011813 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,032189 1,14 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,028240 0,85 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030986 0,74 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,033108 0,43 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031976 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,020198 0,06 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021313 0,06 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027105 0,06 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023636 0,06 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,058379 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

