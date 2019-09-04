BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034288 1,41 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,053877 0,84 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,028685 0,81 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,017831 0,77 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,030807 0,75 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015144 0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028693 1,46 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,056903 1,13 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,066661 1,04 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,065910 1,03 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041096 0,99 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015772 1,60 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015804 1,56 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015736 1,32 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015309 1,30 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016854 1,29 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010625 0,44 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015789 0,43 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022880 0,32 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016039 0,30 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019134 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043345 0,18 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027201 0,09 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023717 0,08 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,062453 0,08 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021386 0,08(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

