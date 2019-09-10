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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2019 15:14 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062427 0,41 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037008 0,40 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045344 0,39 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065002 0,38 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054980 0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013373 0,63 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015258 0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,058278 2,34 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021712 1,76 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019435 1,68 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,092508 1,66 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,073269 1,66 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024382 1,41 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020741 1,14 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,027127 1,10 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011561 0,97 Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,040251 0,97 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023586 1,94 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016540 1,84 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016165 1,44 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010897 1,43 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,021466 0,73 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030853 0,59 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029587 0,59 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018301 0,59 NN Hay. Em. Altın EYF 0,018017 0,59 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029871 0,59 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,042583 0,06 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021457 0,06 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,063218 0,05 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,058769 0,05 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024715 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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