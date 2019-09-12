BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,055272 0,15 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052875 0,10 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037217 0,09 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,063949 0,08 Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,021266 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013505 0,43 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015329 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032322 1,43 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037688 1,40 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,074298 0,82 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019035 0,80 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019734 0,80 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024697 0,78 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,027353 0,60 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,109896 0,54 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,060665 0,53 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,074714 0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011074 0,85 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016375 0,67 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023900 0,51 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016751 0,50 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,021624 0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,031086 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027319 0,06 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,061231 0,06 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,058264 0,05 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,062702 0,05 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022299 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

