BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034915 1,01 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,054662 0,60 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,018078 0,58 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,043909 0,58 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,029116 0,57 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,060263 1,07 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042841 0,79 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,079916 0,69 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,107330 0,66 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,023849 0,62 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,016189 1,28 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,016202 1,21 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,017268 1,14 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,016093 1,09 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015656 1,07 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016879 0,73 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024089 0,71 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011128 0,65 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010249 0,50 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016430 0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027369 0,13 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,042710 0,13 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021519 0,13 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023865 0,13 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,058939 0,13(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

