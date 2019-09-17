BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,047827 0,78 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,095644 0,76 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,065902 0,75 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,027238 0,75 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,061626 0,73 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013472 0,29 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015389 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029875 0,80 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032130 0,75 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037629 0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012287 0,73 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033272 0,59 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,012751 0,25 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012991 0,25 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,074606 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020662 0,85 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019416 0,29 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013137 0,27 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,023343 0,22 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,012679 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,028358 0,66 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,029036 0,65 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017946 0,61 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030740 0,61 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029756 0,61 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,062842 0,05 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027382 0,05 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,062002 0,05 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,061368 0,05 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,048670 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

