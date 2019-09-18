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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2019 14:47 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,063773 0,23 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,041503 0,22 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,050777 0,22 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,094461 0,21 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,061756 0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013474 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012307 0,16 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033312 0,12 NN Hay. Em. Den. Değ. EYF 0,066336 0,10 Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. Gr. EYF 0,025617 0,09 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,052027 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020704 0,20 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,011942 0,08 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,021218 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030969 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,042751 0,06 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021540 0,06 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,061991 0,05 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023888 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,062136 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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