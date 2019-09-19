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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2019 15:03 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,035191 0,92 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,054875 0,53 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,026692 0,49 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,044108 0,49 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,018148 0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015356 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,067565 0,63 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,068318 0,62 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,035882 0,60 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,054297 0,60 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,059637 0,59 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,017342 0,96 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,016227 0,84 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,015765 0,83 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,016155 0,82 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,016610 0,80 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016846 0,68 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,013145 0,56 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024017 0,55 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016340 0,43 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011097 0,43 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010009 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043709 0,07 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027414 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,042779 0,07 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,061439 0,07 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021554 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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