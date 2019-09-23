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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 14:04 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,035284 0,44 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,063730 0,43 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,029321 0,37 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,055022 0,36 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020773 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013434 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031836 0,93 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042185 0,77 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037309 0,29 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,077712 0,22 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,104416 0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,013004 0,64 NN Hay. Em. Stand. EYF 0,043919 0,57 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,017795 0,50 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,016223 0,44 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,016241 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,018986 0,49 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,023336 0,22 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016573 0,22 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,020545 0,21 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019381 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027047 0,34 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030893 0,34 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029773 0,26 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010025 0,12 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,028151 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021591 0,13 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023945 0,13 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,042854 0,13 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,058559 0,13 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,046126 0,13(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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