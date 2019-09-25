BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,035697 0,92 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,055439 0,66 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,029527 0,65 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,064235 0,59 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,026936 0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015378 0,60 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021968 1,81 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,106219 1,79 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,079067 1,79 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,029511 1,79 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,073737 1,75 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024590 1,77 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,016471 1,22 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011734 1,22 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020885 1,13 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,016459 1,10 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024137 1,46 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016914 1,45 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011098 1,28 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016396 1,27 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,019138 0,73 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028824 0,29 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010034 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,042900 0,06 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,062238 0,06 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,061602 0,06 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027488 0,06 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059196 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

