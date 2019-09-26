BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,096537 0,30 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,041743 0,29 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,064470 0,28 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,063166 0,28 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,095466 0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015428 0,33 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013502 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043096 1,04 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,079797 0,92 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,107166 0,89 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,059651 0,86 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,054741 0,85 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,021411 0,95 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024731 0,57 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011801 0,57 NN Hay. Em. Karma EYF 0,107819 0,53 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020987 0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016508 0,68 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011161 0,57 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019398 0,45 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,023442 0,33 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016968 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027508 0,77 NN Hay. Em. Altın EYF 0,018122 0,77 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,031403 0,77 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,029099 0,77 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030056 0,76 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,042922 0,05 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023981 0,05 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059224 0,05 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027501 0,05 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021623 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

