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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2019 14:36 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,062981 0,64 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,095896 0,50 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,097026 0,49 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,066803 0,48 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,096962 0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015624 1,13 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013569 0,73 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,061361 3,64 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,056175 3,38 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,076105 3,28 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019502 3,27 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020212 3,24 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025315 2,96 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,016689 2,32 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,021346 2,16 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011998 1,98 NN Hay. Em. Karma EYF 0,109400 1,84 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011410 2,25 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016742 1,29 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,017155 1,25 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024461 1,20 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019768 1,20 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,043004 0,14 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059336 0,14 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021664 0,14 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027552 0,14 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022483 0,14(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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