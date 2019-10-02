BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,068705 0,47 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010070 0,42 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,048491 0,41 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,055134 0,41 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036806 0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013598 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036508 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012433 0,93 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,074661 0,76 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,109363 0,67 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,060455 0,66 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033359 0,51 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020627 0,53 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019859 0,15 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,019380 0,10 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,020778 0,04 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012099 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,043046 0,05 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024963 0,04 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,020538 0,04 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059389 0,04 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027575 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

