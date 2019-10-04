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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2019 14:18 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,036714 0,54 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,030012 0,41 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,056405 0,39 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,018621 0,36 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,032041 0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030969 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,016939 0,56 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,016910 0,54 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016944 0,50 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016309 0,50 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017140 0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012124 0,12 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,021196 0,06 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019905 0,03 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013281 0,02 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,020790 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028516 0,80 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027049 0,68 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030877 0,68 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,028194 0,64 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,028880 0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,043087 0,06 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,063926 0,06 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,062490 0,05 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021703 0,05 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024069 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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