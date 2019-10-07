BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,070039 0,60 AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,075744 0,59 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,069044 0,44 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045530 0,39 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065147 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015633 0,39 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013608 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026730 0,97 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,114982 0,95 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,093404 0,83 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,108419 0,83 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,122752 0,83 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,108913 1,09 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,060218 1,08 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,074372 1,02 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,027358 0,80 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,051996 0,72 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,013227 0,33 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011476 0,32 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010438 0,31 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016723 0,27 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,017111 0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029759 0,70 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030718 0,67 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029462 0,65 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028691 0,61 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031761 0,61 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,044044 0,15 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,063413 0,15 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027638 0,14 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059527 0,14 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021734 0,14(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

