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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2019 14:33 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037729 1,15 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066426 1,14 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046360 1,10 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063789 1,08 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037386 0,96 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013709 0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036774 0,54 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031199 0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,034008 0,80 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012597 0,46 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,075813 0,41 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,110108 0,23 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,052468 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021155 1,27 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,023609 0,19 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,021258 0,17 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,012840 0,06 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012169 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,029230 1,63 NN Hay. Em. Altın EYF 0,018193 1,60 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030195 1,60 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010162 1,57 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,029447 1,52 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,046435 0,04 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,049116 0,04 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,057335 0,04 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,064067 0,03 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,058965 0,03(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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