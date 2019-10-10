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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2019 14:30 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037788 0,16 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,056320 0,14 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,053620 0,09 Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,020351 0,07 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037410 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031629 1,38 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037047 0,74 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012649 0,41 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,052620 0,29 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,017270 0,16 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,075861 0,06 Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF 0,014548 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,021273 0,07 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012172 0,02 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,012843 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,028964 0,77 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010239 0,76 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,029670 0,76 NN Hay. Em. Altın EYF 0,018330 0,75 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030440 0,75 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,043207 0,06 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059611 0,05 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,064099 0,05 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,062662 0,05 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025048 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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