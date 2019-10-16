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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2019 14:34 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,085418 0,25 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,028035 0,22 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,037984 0,12 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,052072 0,11 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,049445 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015163 0,39 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013643 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041576 2,49 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,074278 1,82 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,100000 1,78 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055442 1,75 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018382 1,61 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012895 1,67 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023165 1,50 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,021326 1,16 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011291 1,07 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,019272 0,97 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023368 0,98 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016362 0,94 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015858 0,79 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010909 0,79 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,023329 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,018405 0,19 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030530 0,19 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030610 0,19 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018726 0,19 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,032657 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,063614 0,05 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,046573 0,04 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,049261 0,04 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,062714 0,04 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022620 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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