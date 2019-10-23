BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,036200 0,49 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,042867 0,39 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,045109 0,39 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010213 0,38 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,065240 0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015422 0,40 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013666 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032941 1,44 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038416 1,16 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029495 0,87 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025453 0,78 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,109385 0,77 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,016608 0,96 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,016590 0,80 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016663 0,79 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,075612 0,78 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,111253 0,75 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024100 0,34 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016867 0,33 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021078 0,28 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019973 0,22 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,018494 0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018396 0,16 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027447 0,16 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030067 0,16 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,029034 0,16 NN Hay. Em. Altın EYF 0,018077 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,064426 0,05 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,043421 0,04 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,062955 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,063047 0,04 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,049398 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

