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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2019 14:52 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,036883 1,89 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,018708 0,91 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,045459 0,88 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,027486 0,88 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,045506 0,88 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015569 0,95 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013668 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,059137 2,50 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,030117 2,11 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,067642 2,05 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,068328 2,04 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025964 2,01 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017123 2,03 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,016834 1,97 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,018091 1,95 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,016452 1,90 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016967 1,82 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024723 2,59 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,017301 2,57 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011474 2,56 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016727 2,50 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,019408 1,74 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025179 0,06 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027821 0,06 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,062990 0,06 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,043445 0,06 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021879 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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