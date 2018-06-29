BES'te otomatik katılım ile tasarruflar katlanarak büyüyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılım ile 1 Temmuz’da çalışan sayısı 10-49 arası olan 200 binden fazla iş yeri ve 4,5 milyon çalışanın daha dahil olacağını duyurdu.

TSB'den yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz itibarıyla çalışan sayısı 10 ila 49 arasında olan iş yerleri de otomatik katılım ile BES'e dahil olacak.

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) 6 Haziran verilerine göre, otomatik katılım, 231 bin iş yerindeki yaklaşık 4,5 milyon çalışanı daha otomatik olarak BES’li yapacak. 2003-2017 döneminde 7 milyon katılımcıya ulaşan BES, son 1,5 yılda uygulanan otomatik katılım sayesinde katılımcı sayısını 11 milyona çıkardı.

Uygulamaya dahil olacak iş yerleri belirlenirken, iş yerindeki tüm çalışan sayısına bakılacak. Ancak sisteme sadece 45 yaşını doldurmamış çalışanlar dahil edilmeye devam edecek.

EGM verilerine göre, otomatik katılımın başladığı 1 Ocak 2017'den bugüne kadar uygulamaya yaklaşık 75 bin iş yeri katıldı. Sistemdeki 4 milyon çalışan, toplamda 2,9 milyar TL’lik fon biriktirdi.