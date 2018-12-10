BES’te portföy büyüklüğü 90.5 milyar lira oldu

İstanbul, 10 Aralık (DHA) - LUDENS İleri Finansal Hizmetler’in Eylül 2018 itibarı ile hazırladığı “Emeklilik Fonları Performans Raporu”na göre, 2018 yılı Eylül sonu itibariyle Gönüllü Bireysel Emeklilik Sisteminin (BES) toplam portföy büyüklüğü yaklaşık 90.5 milyar lira oldu.

Raporda otomatik katılım sisteminin (OKS) uygulamaya geçişinden bugüne kademeli olarak yaklaşık 12 milyon çalışanın siteme dahil edildiği ve bunlardan beş milyon civarında katılımcının sistemden kaldırdığı yer aldı.

Gönüllü BES’te başlangıçtan itibaren en yüksek getiri kamu dış borçlanma araçları emeklilik fonlarına ait olurken, son 10 yılda ve son beş yılda en yüksek getiri yine kamu dış borçlanma araçları fonları kategorisinde sağlandı ve 2018 yılının ilk dokuz aylık döneminde kıymetli maden fonları öne çıktı.

Rapora göre karşılaştırma ölçütüne göre en farklı getiriyi elde eden kategoriler standart ve katılım emeklilik fonları oldu. Başarı oranı en yüksek kategoriler de sırasıyla katkı, standart, katılım, kamu diş borçlanma ve para piyasası fonları olarak gerçekleşti.

Ludens tarafından yapılan ve portföy yöneticisi değişikliğinin sektördeki yoğunlaşmaya etkisinin inceleyen analiz sonuçlarında ise şu değerlendirmeler yer aldı:

“Portföy yönetim şirketi değişikliğinin yönetici bazında incelendiği alt analiz sonucunda fon büyüklüğünün yüzde 68’ini alan dört büyük PYŞ’nin payı beş puan düştü. Bağımsız PYŞ’lerin payı 1.5’den 1.7’ye çıktı. Uygulamanın gerek PYŞ sayısındaki değişim, gerekse de fon büyüklüğünden alınan pay göz önüne alındığında yoğunlaşmayı azaltıcı etkisinin olmadığı görülmekte.

“Yönetici değişikliğinin kategori bazında etkilerinin incelendiği alt analizde toplam sekiz kategoriden altısında yoğunlaşmanın süregeldiği izlenmekte. Yoğunlaşmanın azalmasından bahsedilebilecek kategoriler değişken ve karma ile katılım fonları.

“Genel olarak bakıldığında, Hazine Müsteşarlığı’nın getirmiş olduğu uygulama emeklilik fonu yönetim sektöründeki yoğunlaşmayı azaltıcı bir etki sağlamadı.

“Diğer yandan, sistemin getirisinde artış sağlanması hedefinin ölçülmesi ise ancak belli bir sürenin ardından gerçekleştirilebilecek.”

