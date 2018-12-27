FİNANS

BES'ten cayanlar 2019 bitmeden sisteme otomatik dahil edilecek

FİNANS HABERLERİ  | 27.12.2018 15:23 | Son Güncelleme

TSB Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Genel Müdürü Mehmet Uğur Erkan: - "(BES) Mevzuat değişikliğindeki 3 yıl içinde bir defalığına sisteme dönülmesinden kasıt, 1 Ocak 2017'de sisteme dahil olup, cayma veya ayrılma hakkını kullanan herkes topluca 2019 bitmeden sisteme dahil edilecek. Bu temmuzda da, eylülde de veya aralıkta da yapılabilir. Bununla ilgili bir mevzuat açıklanacaktır" - "1 Temmuz 2018'de 10 ila 49 çalışanı olan firmaların yüzde 73'ü sisteme dahil olurken, yüzde 27'si girmedi. Bunlara da aslında bir anlamda 'af' getirildi. Bu yönetmelik yayımlandıktan sonra 2 ay içerisinde bu firmalar sisteme girerlerse yükümlülüklerini yerine getirmiş olacaklar" - "1 Ocak 2019'da 5-10 çalışanı olan 250 bine yakın firma, 1 milyon 850 bin civarında çalışan sisteme dahil olacak"

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Genel Müdürü Mehmet Uğur Erkan, Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) yeni düzenlemeye ilişkin, "Mevzuat değişikliğindeki 3 yıl içinde bir defalığına sisteme dönülmesinden kasıt, 1 Ocak 2017'de sisteme dahil olup, cayma veya ayrılma hakkını kullanan herkes topluca 2019'un sonuna kadar sisteme dahil edilecek. Bu temmuzda da, eylülde de veya aralıkta da yapılabilir. Bununla ilgili bir mevzuat açıklanacaktır." dedi.

BES'teki yeni düzenlemeye göre, işverenleri tarafından sisteme dahil edilip cayma veya ayrılma hakkını kullananlar 3 yıl içinde bir defalığına sisteme dönebilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı söz konusu süreyi 1 yıla kadar azaltabilecek ya da 5 yıla kadar artırabilecek.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Erkan, otomatik katılımda cayma veya ayrılma hakkını kullananların eski mevzuata göre ikinci yılını doldurduklarında topluca sisteme dahil edileceklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Mevzuat değişikliği ile bu süre 3 yıla kadar çıkarıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu süreyi 5 yıla kadar uzatılabileceğine dair esneklik de sağladı. 2017 yılında sisteme girmiş, cayma veya ayrılma hakkını kullanmışsanız, hala aynı iş yerinde çalışıyorsanız ve 2018 yıl sonu itibarıyla 45 yaşını doldurmamışsanız, bunların listesi belirlenecekti. Biz de sigorta şirketleri olarak bu çalışanları nisan ayında dahil edecektik. Mevzuat değişikliğindeki 3 yıl içinde bir defalığına sisteme dönülmesinden kasıt, 1 Ocak 2017'de sisteme dahil olup, cayma veya ayrılma hakkını kullanan herkes topluca 2019 bitmeden sisteme dahil edilecek. Bu temmuzda da, eylülde de veya aralıkta da yapılabilir. Bununla ilgili bir mevzuat açıklanacaktır."

\

- Otomatik katılıma geç kalan firmalara "af" geldi

Erkan, otomatik katılıma çalışan sayısına göre kademeli geçişin yapıldığını ifade eden Erkan, bazı firmaların temmuzda girmesi gerekiyorken mart ayında girdiğini, bazılarının ise sisteme geç dahil olduğunu, mevzuatın tarif etmediği şekilde sisteme dahil olanların girdikleri tarihin bu düzenlemede kabul edildiğini söyledi.

1 Temmuz 2018'de 10 ila 49 çalışanı olan özel sektörün otomatik katılımla BES'e dahil olduğunu anımsatan Erkan, şunları kaydetti:

"Burada firmaların yüzde 73'ü dahil olurken, yüzde 27'si sisteme girmedi. Bunlara da aslında bir anlamda 'af' getirildi. Bu yönetmelik yayımlandıktan sonra 2 ay içerisinde bu firmalar sisteme girerlerse yükümlülüklerini yerine getirmiş olacaklar. Bu sisteme dahil olmakta geç kalan şirketler için iyi bir haber. Ayrıca yeni kurulmuş firmalar veya mesela eskiden 5 kişiden az şimdi daha çok işçi çalıştıran firmaların ne zaman bu kapsama girmesi gerektiği belirlendi. Onlara da 'firmalar kurulduktan veya şu sayıyı geçtikten sonraki takvim yılında' bu sisteme girecekleri tarif edildi. Bu düzenlemede, muğlak olan alanlar düzeltildi, yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere şans verilmiş oldu."

\

- 1 Ocak'ta yaklaşık 1 milyon 850 bin çalışan sisteme dahil olacak

Erkan, BES'e 18 yaşını dolduranların girebildiğini, otomatik katılımın da çalışanlara yönelik olduğunu hatırlatarak, 18 yaşın altındaki SGK'lıların da sisteme girmelerinin bu düzenlemeyle netleştirildiğini dile getirdi.

1 Ocak 2019'da 5-10 çalışanı olan özel sektörün sisteme dahil edileceğine dikkati çeken Erkan, bu kademede, 250 bine yakın firmanın, 1 milyon 850 bin civarında çalışanın bulunduğunu, bu kısmı da sisteme dahil etmek için emeklilik şirketlerinin sahada yoğun şekilde çalıştığını anlattı.

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
'Ekonomiye Değer Katanlar'a ödülleri verildi'Ekonomiye Değer Katanlar'a ödülleri verildi
Gıda Sürdürülebilirliği Medya Ödülleri'ni kazananlar açıklandı Gıda Sürdürülebilirliği Medya Ödülleri'ni kazananlar açıklandı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Uğur Erkan TSB

En Çok Okunan Haberler

Cinayet sorusu damga vurdu

Cinayet sorusu damga vurdu

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Emeklilikte yeni düzenlenleme!

Emeklilikte yeni düzenlenleme!

O cezalar siliniyor

O cezalar siliniyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Ekonomiye Değer Katanlar'a ödülleri verildi

'Ekonomiye Değer Katanlar'a ödülleri verildi

Gıda Sürdürülebilirliği Medya Ödülleri'ni kazananlar açıklandı 

Gıda Sürdürülebilirliği Medya Ödülleri'ni kazananlar açıklandı 

TİM / Gülle: 2019’da daha çok ihracat konuşacağız

TİM / Gülle: 2019’da daha çok ihracat konuşacağız

Kızılay'a destek için 'Altın Katılım Fonu' kuruldu

Kızılay'a destek için 'Altın Katılım Fonu' kuruldu

Ayık: Kişi başı turist gelirini 1000 dolar seviyesine çıkarmalıyız

Ayık: Kişi başı turist gelirini 1000 dolar seviyesine çıkarmalıyız

ICBC Turkey üst yönetim kadrosunda değişiklikler yapıldı

ICBC Turkey üst yönetim kadrosunda değişiklikler yapıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.