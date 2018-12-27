BES'ten cayanlar 2019 bitmeden sisteme otomatik dahil edilecek

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Genel Müdürü Mehmet Uğur Erkan, Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) yeni düzenlemeye ilişkin, "Mevzuat değişikliğindeki 3 yıl içinde bir defalığına sisteme dönülmesinden kasıt, 1 Ocak 2017'de sisteme dahil olup, cayma veya ayrılma hakkını kullanan herkes topluca 2019'un sonuna kadar sisteme dahil edilecek. Bu temmuzda da, eylülde de veya aralıkta da yapılabilir. Bununla ilgili bir mevzuat açıklanacaktır." dedi.

BES'teki yeni düzenlemeye göre, işverenleri tarafından sisteme dahil edilip cayma veya ayrılma hakkını kullananlar 3 yıl içinde bir defalığına sisteme dönebilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı söz konusu süreyi 1 yıla kadar azaltabilecek ya da 5 yıla kadar artırabilecek.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Erkan, otomatik katılımda cayma veya ayrılma hakkını kullananların eski mevzuata göre ikinci yılını doldurduklarında topluca sisteme dahil edileceklerini anımsatarak, şunları kaydetti: