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BES'ten emekli olanların sayısı bir yılda 20 bini aştı

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 11:06 | Son Güncelleme

Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) emekli olan katılımcıların sayısı son bir yılda yüzde 39 artışla 21 bin 223'e ulaştı - Katılımcı sayısı 7 milyona, emekli olanların sayısı 80 bine yaklaşan BES'te, katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 80 milyar 924 milyon lirayı buldu - Kademeli geçişin son halkalarından 10-50 çalışanı olan özel sektörün 1 Temmuz'dan itibaren sisteme dahil olacağı OKS'de ise 4 milyonu aşkın katılımcının fon tutarı 3 milyar liraya dayandı

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) emekli olan katılımcıların sayısı son bir yıllık dönemde yüzde 39 artarak 21 bin 223'e ulaştı.

Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini ve aynı zamanda yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan BES, Türkiye'de 27 Ekim 2003'te başladı ve 15. yılını doldurmaya doğru emin adımlarla ilerliyor.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), BES'e ilişkin istatistiki verileri otomatik katılımın getirilmesinin ardından BES ve OKS olarak iki ayrı başlık altında yayımlıyor.

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- BES'ten emekli olanların sayısı 76 bini aştı

AA muhabirinin EGM'nin internet sitesindeki 15 Haziran verilerinden derlediği bilgilere göre, BES'in katılımcı sayısı 6 milyon 979 bine ulaşırken geçen senenin aynı dönemine göre katılımcı sayısı yaklaşık yüzde 2,5 arttı.

BES'teki katılımcıların fon tutarı 70 milyar 981 milyon liraya çıkarken, bu tutar bir yıl öncesine göre yüzde 18 artış gösterdi. BES'e devlet katkısı da 9 milyar 943 milyon lirayı buldu. Geçen yılın aynı döneminde 8 milyar 728 milyon lira olan devlet katkısı yüzde 14 artış gösterdi.

Katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 80 milyar 924 milyon lirayı buldu.

BES'ten emekli olan katılımcı sayısı ise 15 Haziran itibarıyla 76 bin 102'ye ulaşırken, bir yıl öncesinde 54 bin 879 olan emekli katılımcı sayısında yüzde 39 artış görüldü. Böylelikle son bir yılda BES'ten emekli olanların sayısı 21 bin 223 oldu.

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- En fazla katılım 2 milyon kişi ile İstanbul'dan

BES'te en fazla katılımcının yerleşik olduğu şehir 2 milyon ile İstanbul, 634 bin ile Ankara ve 481 bin ile İzmir oldu. Bu illeri, Antalya, Bursa, Kocaeli, Adana, İçel, Muğla ve Konya izledi.

BES katılımcılarının eğitim durumuna bakıldığında yüzde 87'sinin üniversite ve üzeri, yüzde 6,6'sının lise ve dengi, yüzde 6,4'ünün ise meslek yüksek okulundan mezun olduğu görülüyor.

BES katılımcılarından orta yaşta olanların katılımları daha fazlayken, 25 yaş altındakiler ve 56 yaş üstündekilerin katılımının daha az olduğu görülüyor. BES'e 25 yaş altındakiler yüzde 5,45, 25-34 yaş aralığındakiler yüzde 27,03, 35 ile 44 yaş aralığında olanlar yüzde 33,80, 45 ile 55 yaş aralığındakiler yüzde 24,05 ve 56 yaş üstündekiler yüzde 9,66 olarak katılım yaptı.

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- 10-50 çalışanı olan özel sektör 1 Temmuz'da BES'li olacak

Otomatik katılım kapsamında ilk aşamada 45 yaş altı bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017'de, memurlar (genel ve özel bütçeli idareler) ile 250-1000 çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan 2017'de sisteme girerken, 100-250 çalışanı olan özel sektör de 1 Temmuz 2017 itibarıyla sisteme katılım sağladı.

Kademeli geçişte mahalli idareler ve KİT'ler ile 50-100 çalışanı olan özel sektör de 1 Ocak 2018'de sisteme giriş yaptı. 10-50 çalışanı olan özel sektör 1 Temmuz 2018'den, 5-10 çalışanı olan özel sektör ise 1 Ocak 2019’dan itibaren BES'li olacak.

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- 4 milyon otomatik katılımcıdan 3 milyar liralık tasarruf

Otomatik katılım temel göstergelerine göre, 2017'nin başından itibaren otomatik olarak BES'e dahil olup 15 Haziran itibarıyla sistemde bulunanların sayısı 4 milyon 141 bin olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde çalışanların fon tutarı 3 milyar liraya dayandı.

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