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Beta Ayakkabı/İkiışık: Yeniden yapılandırma sürecini başlattık

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 14:19 | Son Güncelleme

Konkordato ilan eden Beta Ayakkabı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Taner İkiışık, "Yönetim Kurulu kararı ile yeniden yapılandırma sürecini başlatmış bulunmaktayız" dedi.

Beta Ayakkabı/İkiışık: Yeniden yapılandırma sürecini başlattık

İstanbul, 21 Eylül (DHA) - Konkordato ilan eden Beta Ayakkabı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Taner İkiışık, "Yönetim Kurulu kararı ile yeniden yapılandırma sürecini başlatmış bulunmaktayız" dedi.
İkiışığın yazılı açıklaması şöyle:
“Son dönemde piyasalarda yaşanan liradaki değer kaybı, nakit akışı sıkışıklığı, AVM’lerde kiralamaların döviz üzerinden yapılması gibi nedenlerle şirketimiz ödemelerinde kademeli olarak sıkıntı yaşamaya başladı.
“Geçtiğimiz aylarda fabrikamızda gerçekleşen yangın da tüm bu gelişmeler ile birlikte bizleri zor bir döneme soktu.
“Fakat artık içinde bulunduğumuz süreç, ticari faaliyetlerimizi de etkiler hale geldi.
“Piyasa koşullarına uyum sağlamak adına, mevcut ödeme yapımızda sürdürülebilir değişikliklere gitmek, bazı tedbirler almak ve yasal süreçleri devreye koymak adına Yönetim Kurulu kararı ile yeniden yapılandırma sürecini başlatmış bulunmaktayız.
"Bu doğrultuda AVD Hukuk Beta Ayakkabı/İkiışık: Yeniden yapılandırma sürecini başlattık

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