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Betam: İlk çeyrekte GYSH'ye en büyük katkı net ihracattan

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2019 17:06 | Son Güncelleme

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (Betam) değerlendirmesinde, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.3 artan ancak bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2.6 daralan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesine en büyük katkının yüzde 12.2 ile net ihracat kaleminden geldiği belirtildi.

Betam: İlk çeyrekte GYSH'ye en büyük katkı net ihracattan

İstanbul, 25 Temmuz (DHA) - Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (Betam) değerlendirmesinde, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.3 artan ancak bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2.6 daralan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesine en büyük katkının yüzde 12.2 ile net ihracat kaleminden geldiği belirtildi.
Betam'dan Doç. Dr. Ozan Bakış ve Araştırma Görevlisi Hamza Mutluay tarafından hazırlanan "GSYH’DE 1. çeyrekte toparlanma işaretleri” başlıklı "Büyüme Değerlendirmesi: 2019 1. Çeyrek" notunda 2019 yılının ilk çeyreğinde yıllık GSYH büyümesinin 1. Çeyrekte toparlanma yoluna girdiğine işaret edildi.
Betam'ın araştırma notunda şu değerlendirmeler yapıldı:
“Yıllık büyümeye en büyük negatif katkı eksi 9.0 yüzde puan ile stok değişimi kaleminden geldi. Yatırımların büyümeye olan katkısı ise değişmeyerek eksi 3.9 yüzde puan seviyesinde kaldı. Kamu tüketiminin katkısı geçen yılın birinci çeyreğine kıyasla yüzde 1.0 puan arttı.
“Buna karşılık büyümeye olan pozitif katkı sadece net ihracat ve kamu tüketiminden geldi. İhracatın katkısı 2.5 yüzde puan olurken, ithalattaki düşüş devam ederek ithalat katkısı 9.7 yüzde puana yükseldi. Böylece 2018 yılı dördüncü çeyrekte 9.7 yüzde puan olan net ihracat katkısı 2019 yılı birinci çeyrekte 12.2 yüzde puana yükseldi.
“Çeyreklik bazda 2018 yılı ikinci çeyreğinden itibaren GSYH’daki daralmalar mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış rakamlarla 2019 yılı birinci çeyrekte yerini yüzde 1.3 artışa bıraktı. Böylece son üç çeyrek üst üste daralan Türkiye ekonomisinde resesyon dönemi şimdilik sona erdi.
“Yıllık bazda ise GSYH 2019 yılı birinci çeyrekte yüzde 2.6 azaldı. Öte yandan birinci çeyrekte kamu tüketimi hariç tüm iç talep unsurlarında azalmalar gözlemlendi.
Özel tüketimde toparlanma
“Geçen yılın aynı çeyreğine göre 2018 yılı dördüncü çeyrekte yüzde 8.9 küçülen özel tüketim, 2019 birinci çeyrekte bir miktar toparlanarak yüzde 4.7 küçüldü. Büyümeye yaptığı katkı eksi 5.3 yüzde puandan eksi 2.9 yüzde puana düştü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış rakamlara baktığımızda ise özel tüketimin 2018 yılı dördüncü çeyreğe kıyasla yüzde 0.8 büyüdüğü görüldü.
“Yıllık bazda 2018 yılı üçüncü çeyrekten beri devam eden büyümeye olan negatif katkı 2019 birinci çeyrekte de devam etti. 2018 yılı dördüncü çeyrekte yüzde 12.9 puan azalan yatırımlar 2019 yılı birinci çeyrekte ise yüzde 13 küçüldü. Yıllık bazda yatırımların büyümeye olan negatif katkısı devam etmekle beraber değişmeyerek eksi 3.9 yüzde puanda kaldı.
“Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış rakamlara baktığımızda ise yatırımların 2018 yılı dördüncü çeyreğe kıyasla yüzde 0.7 azaldığını ve büyümeye katkısının yüzde eksi 0.2 puan olduğunu görüyoruz. Tüketim ve yatırım verileri beraber değerlendirildiğinde, yıllık bazda 2018 yılı dördüncü çeyrekte ciddi ölçüde daralan iç talebin 2019 yılı birinci çeyrekte canlanmaya başladığını görmekteyiz.
“Yıllık bazda 2018 yılının dördüncü çeyreğinde eksi 3.6 yüzde puan olan stok değişimlerinin büyümeye katkısı, 2019 yılı birinci çeyrekte eksi 9.0 yüzde puan oldu. Çeyreklik büyümeye bakıldığında da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış stok değişiminin büyümeye eksi 0.3 yüzde puanla negatif yönde katkıda bulunduğu görüldü.
Net dış ticaretin pozitif katkısı ivme kaybediyor
“2018 yılının dördüncü çeyreğinde yıllık bazda ihracattaki artışın yüzde 10.6 puan, ithalattaki azalışların ise devam ederek yüzde 25 civarında gerçekleşmişti. Dış ticaretteki açığın artmaya devam ettiğini söyleyebiliriz.
“Öte yanda yıllık bazda 2018 yılının dördüncü çeyreğinde net ihracatın büyümeye 9.7 yüzde puanlık katkısının 2019 yılı birinci çeyrekte 12.2 yüzde puana kadar çıktığı görüldü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çeyrekten çeyreğe değişimlere bakıldığında net ihracatın büyümeye katkısının pozitif yönde devam ettiğini ancak giderek ivme kaybettiği gözlemlendi.
Kamu harcamalarına fren
“Yıllık bazda 2017 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren kamu tüketiminde meydana gelen artışların 2018 yılının ikinci ve üçüncü çeyreğinde de devam ettiği tespit edilmiştir. Dördüncü çeyrekte ise kamu tüketimi azalarak yıllık bazda yüzde 0.5 arttı. Dolayısıyla 2017’nin üçüncü çeyreğinden bu yana devam eden kamu tüketim harcamalarında yaşanan artışların, 2018’in üçüncü çeyreğinde yarı yarıya azaldığını, dördüncü çeyreğinde ise neredeyse 0.0’a yaklaştığını söyleyebiliriz.
“2019 yılı birinci çeyrekte ise kamu tüketimindeki durağanlaşma yerini artışa bırakarak yüzde 7.2 puan seviyelerine geldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çeyreklik büyüme rakamlarına baktığımızda ise kamu tüketiminin 2018 yılı dördüncü çeyrekte yüzde 0.1 azaldığını, büyümeye ise hiç katkı yapmadığını hesaplanmıştı. 2019 yılı birinci çeyrekte kamu tüketim harcamaları 2018 yılı dördüncü çeyreğe göre yüzde 5.1 artarak büyümeye 0.7 yüzde puanlık bir katkı yaptı.
Büyümenin geleceği
“2018’in üçüncü çeyreğinden itibaren büyümede gözlemlenen negatif yönlü kırılma 2019 yılı birinci çeyrekte son buldu. Sanayi üretim endeksinde ve özel tüketimde olumlu gelişmeler gözlenmekle birlikte faiz ve para politikaları ile uluslararası konjonktürden kaynaklı siyasi belirsizlikler büyümenin geleceği için tehdit oluşturuyor. Nitekim, en son yayınlanan Temmuz ayı TCMB beklenti anketinde bir önceki ay pozitif olan 2019 büyüme beklentisi negatife döndü (yüzde -0.02).
“Önümüzdeki günlerde güncelleyeceğimiz ikinci çeyrek büyüme tahmini bu tartışmalara biraz daha netlik kazandıracaktır.” (Grafik)

Betam: İlk çeyrekte GYSH'ye en büyük katkı net ihracattanBetam: İlk çeyrekte GYSH'ye en büyük katkı net ihracattanBetam: İlk çeyrekte GYSH'ye en büyük katkı net ihracattan

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