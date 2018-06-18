FİNANS

Betam: İşsizlik düşüşü Mart döneminde durdu

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2018 16:42 | Son Güncelleme

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Mart 2018 döneminde bir önceki döneme kıyasla 11.7’de sabit kaldı.

Betam: İşsizlik düşüşü Mart döneminde durdu

Deniz Tok / İstanbul, 18 Haziran (DHA) - Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Mart 2018 döneminde bir önceki döneme kıyasla 11.7’de sabit kaldı.
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam) Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ve Araştırma Görevlisi Yazgı Genç'in hazırladıkları "İşgücü Piyasası Görünümü: Haziran 2018" notuna göre, 2017 yılı içerisinde hızlanan ekonomik büyümenin bir yansıması olarak tarım dışı işsizlik oranı Mart 2017 döneminde yüzde 13.6’dan Mart 2018 döneminde yüzde 11.7’ye geriledi.
Böylelikle son bir yılda tarım dışı işsizlik de yüzde 1.9 puan azalma gerçekleşti. Bu azalışın ardında yüksek ekonomik büyümeden kaynaklanan tarım dışı istihdam artışları bulunuyor.
Mart 2017’den Mart 2018’e istihdam artışları sanayide 272 bin, inşaatta 69 bin, hizmetlerde 701 bin, toplamda 1 milyon 42 bin olarak gerçekleşti.
Betam notunda, Betam tahmin modelinin, mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizliğin Mart 2018 döneminde 11.6’dan 11.5’e gerileyeceğini tahmin ettiği de anımsatılarak, şöyle denildi:
"TÜİK Şubat 2018 dönemi işsizlik oranını 11.6’dan 11.7’ye revize etmiş, tarım dışı işsizlik oranı da değişmeyerek Mart 2018 döneminde yüzde 11.7’de kalmıştır. Betam tahmin modeli Nisan 2018 döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının 11.7 seviyesinde sabit kalacağını öngörmektedir. Tahmin modelinin ayrıntılarına Betam internet sitesinden ulaşılabilir. Tahminde kullanılan ekonometrik modelde İŞKUR verileri, reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı gibi farklı birçok değişken kullanılmaktadır." (Grafik)

PARTNERBöylesi görülmedi! Tam 2 kilo...Böylesi görülmedi! Tam 2 kilo...
Geleceğin mesleği Geleceğin mesleği "siber güvenlik uzmanlığı"
Aytemiz’den hediye puan kampanyasıAytemiz’den hediye puan kampanyası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Son dakika! Muharrem İnce'den AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller'le ilgili açıklaması

Son dakika! Muharrem İnce'den AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller'le ilgili açıklaması

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Audi’nin CEO'su gözaltına alındı

Audi’nin CEO'su gözaltına alındı

Üniversite hastanelerinin borcunu Maliye Bakanlığı ödeyecek

Üniversite hastanelerinin borcunu Maliye Bakanlığı ödeyecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Geleceğin mesleği "siber güvenlik uzmanlığı"

Geleceğin mesleği "siber güvenlik uzmanlığı"

Aytemiz’den hediye puan kampanyası

Aytemiz’den hediye puan kampanyası

Mehmet Şimşek: Dolar, tüm para birimlerine karşı değer kazandı

Mehmet Şimşek: Dolar, tüm para birimlerine karşı değer kazandı

Varşova toplu ulaşımda Otokar otobüslerini tercih etti

Varşova toplu ulaşımda Otokar otobüslerini tercih etti

TOKİ’nin Silivri konutlarına başvurular başladı

TOKİ’nin Silivri konutlarına başvurular başladı

Köy okullarına kitap bağışı

Köy okullarına kitap bağışı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.