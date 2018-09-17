FİNANS

Betam: Tarım dışı işsizlik artmaya devam ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 15:33 | Son Güncelleme

Betam’ın İşgücü Piyasası Görünümü Notunda tarım düşü işsizlikte görülen artışın devam ettiğine işaret edildi.

Betam: Tarım dışı işsizlik artmaya devam ediyor

İstanbul, 17 Eylül (DHA) - Betam’ın İşgücü Piyasası Görünümü Notunda tarım düşü işsizlikte görülen artışın devam ettiğine işaret edildi.
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam), Betam Direktörü Seyfettin Gürsel, Direktör Yardımcısı Doç. Dr. Gökçe Uysal Kolaşın ve Araştırma Görevlisi Yazgı Genç tarafından hazırlanan, “Tarım dışı işsizlik artmaya devam ediyor” başlıklı İşgücü Piyasası Görünümü Notunu açıkladı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Mayıs 2018 döneminden Haziran 2018 dönemine 0.2 yüzde puan artarak yüzde 12.8’e yükseldiğine işaret edilen raporda, Mart 2018’den beri devam eden istihdam kayıplarının Haziran 2018 döneminde durduğu ve tarım dışı istihdamın 105 bin kişi arttığına işaret edildi.
Raporda, inşaat sektöründe istihdamın azalmaya devam ettiği sanayi ve hizmetler sektöründe istihdam artışları gerçekleştiği belirtilirken, tarım dışı işgücü artışının 182 bine ulaştığı ve tarım dışı işsizliğin artmaya devam ettiği belirtildi.
Betam tahmin modeli mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının artmaya devam ederek Temmuz 2018 döneminde yüzde 12.9 olacağını öngörüldüğünü duyurdu.
Haziran döneminde erkeklerin tarım dışı işsizlik oranının yüzde 0.1 puan gerileyerek yüzde 10.4’e düştüğü ve bunun yanında kadınların tarım dışı işsizlik oranı yüzde 0.3 artışla yüzde 18’e yükseldiği vurgulandı.
Betam notunda şu veriler yer aldı:
- Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre Haziran 2018 döneminde Mayıs 2018 dönemiyle kıyaslandığında tarım dışı işgücü 182 bin artarak 26 milyon 937 bine yükselirken, tarım dışı istihdam 105 bin artarak 23 milyon 489 bin kişi olduğu belirtildi.
- Tarım dışı işsiz sayısı 77 bin kişi artarak 3 milyon 448 bine yükselirken, tarım dışı işsizlik ise yüzde 12.8’e çıktı.
- 2018 yılı Ocak döneminde yüzde 11.8 olan tarım dışı işsizlik bu süre zarfında istikrarlı bir şekilde artarak altı ay gibi bir sürede 1.0 yüzde puan artarak yüzde 12.8’e yükseldi.
- Tarım dışı işsizlik oranı tahmin edildiği gibi 0,2 puan artarak Haziran 2018 döneminde yüzde 12.8’e yükseldi.
- Betam tahmin modeli Temmuz 2018 döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının 12.9 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyor.
- Mevsimsellikten arındırılmış sektörel istihdam verilerine göre Haziran 2018 döneminde sanayi istihdamı 68 bin, hizmetler istihdamı 43 bin artarken, tarım istihdamı 30 bin, inşaat istihdamı ise altı bin kişi azaldı.
- İnşaat sektöründe Şubat döneminden bu yana istihdam 164 bine ulaştı. İnşaat sektörü Ocak dönemine kıyasla beş ayda istihdamının yüzde 7.5’ini kaybetti.
- Haziran 2018 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla mevsim etkilerinden arındırılmamış tarım dışı işgücü 817 bin (yüzde 3.1), tarım dışı istihdam 744 bin (yüzde 3.2) arttı.
- Tarım dışı işsiz sayısı da 73 bin kişi artarak 3 milyon 261 bine yükseldi. İşsizlik oranı da yüzde 12.1’e yükselerek Haziran 2017 döneminin işsizlik oranına (yüzde 12.2) yaklaştı.
- Haziran döneminde kadınların tarım dışı işsizlik oranı Mayıs 2018’e kıyasla 0.3 yüzde puan artarak yüzde 18 , erkeklerin işsizlik oranı ise 0.1 yüzde puan azalarak yüzde 10.4 oldu.
- Erkeklerde azalan, kadınlarda ise artan tarım dışı işsizlik oranına paralel olarak tarım dışı işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı Mayıs 2018 döneminde 7.2 yüzde puandan Mayıs 2018 döneminde 7.6 yüzde puana yükseldi. (Grafik)

Betam: Tarım dışı işsizlik artmaya devam ediyor

PARTNERÜnlülerin tuttuğu takımlarÜnlülerin tuttuğu takımlar
BKM: Temassız ödemeler Ağustos ayında iki kat arttıBKM: Temassız ödemeler Ağustos ayında iki kat arttı
BTSO Başkanı Burkay: Firmalarımız, kur farkı zararından korunacakBTSO Başkanı Burkay: Firmalarımız, kur farkı zararından korunacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yasa ile çıraklık süresi de emeklilik kapsamına alınacak

Yasa ile çıraklık süresi de emeklilik kapsamına alınacak

EDS'de yeni dönem! Her kural ihlali için ayrı ceza

EDS'de yeni dönem! Her kural ihlali için ayrı ceza

İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza

İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
DİSK-AR: Gerçek işsiz sayısı 5.95 milyon, gerçek işsizlik yüzde 17.1

DİSK-AR: Gerçek işsiz sayısı 5.95 milyon, gerçek işsizlik yüzde 17.1

Köy-Koop / Soyer: Kooperatiflere olan desteğin artması şart

Köy-Koop / Soyer: Kooperatiflere olan desteğin artması şart

BKM: Temassız ödemeler Ağustos ayında iki kat arttı

BKM: Temassız ödemeler Ağustos ayında iki kat arttı

BTSO Başkanı Burkay: Firmalarımız, kur farkı zararından korunacak

BTSO Başkanı Burkay: Firmalarımız, kur farkı zararından korunacak

Alaşehir'de sumalık üzüm fiyatları üreticinin yüzünü güldürdü

Alaşehir'de sumalık üzüm fiyatları üreticinin yüzünü güldürdü

Sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru inciri için açık artırma yapıldı

Sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru inciri için açık artırma yapıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.