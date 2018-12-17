Betam: Tarım dışı işsizlik Ekim döneminde 0.1 puan artacak

İstanbul, 17 Aralık (DHA) - Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam), tarım dışı işsizliğin Ekim döneminde "0.1 puan" artacağı öngörüsünde bulundu.

Betam Direktörü Seyfettin Gürsel, Direktör Yardımcısı Doç. Dr. Gökçe Uysal Kolaşın ve Araştırma Görevlisi Yazgı Genç tarafından hazırlanan, “Tarım Hariç Tüm Sektörlerde İstihdam Kaybı” başlıklı Aralık ayı İşgücü Piyasası Görünümü notunu açıkladı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Eylül döneminde 0.2 puan artarak yüzde 13.3 olduğuna işaret edilen notta, bu dönemde tarım dışı istihdamda "kuvvetli bir düşüş" gerçekleştiğine dikkat çekildi ve tarım dışı işgücünün de azalmasıyla birlikte tarım dışı işsizlikte artışın 0.2 puanla sınırlı kaldığı belirtildi.

Notta, Eylül döneminde istihdamın sanayide 32 bin, inşaatta 29 bin ve hizmetlerde 50 bin kişi azalırken ve erkeklerin tarım dışı işsizlik oranının 0.6 puan artarken, kadınların tarım dışı işsizlik oranının 0.2 puan düştüğü vurgulandı.

Betam notunda, mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının 0.1 puan artarak Ekim döneminde yüzde 13.4 düzeyine çıkacağı öngörüldü.

Betam notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

- Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre Eylül döneminde Ağustos dönemiyle kıyaslandığında, tarım dışı istihdam 112 bin azalarak 23 milyon 534 bin kişiye geriledi.

- Tarım dışı işsiz sayısındaki artış 46 bin kişiyle sınırlı kaldı, işsiz sayısı 3 milyon 610 bine, tarım dışı işsizlik oranı ise yüzde 13.3’e yükseldi.

- Mevsimsellikten arındırılmış sektörel istihdam verilerine göre Eylül döneminde Ağustos dönemine kıyasla istihdam tarımda artarken tarım dışı tüm sektörlerde azaldı.

- Bu dönemde hizmetler istihdamı 50 bin azalırken, sanayi istihdamı 32 bin, inşaat istihdamı ise 29 bin kişi azaldı. Şubat döneminden bu yana inşattaki istihdam kayıpları 200 bini buldu.

- Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla mevsim etkilerinden arındırılmamış tarım dışı işgücü 827 bin (yüzde 3.1), tarım dışı istihdam 531 bin (yüzde 2.3) arttı. Bu gelişmelerin sonucunda tarım dışı işsiz sayısı da 296 bin kişi artarak 3 milyon 664 bine yükseldi.

- Erkek istihdamı Eylül 2018 döneminde Ağustos 2018 dönemine kıyasla 105 bin gerilerken, aynı dönemde kadınlarda istihdam kaybı altı binle kısıtlı kaldı. Erkeklerde artan kadınlarda ise azalan tarım dışı işsizlik oranına paralel olarak tarım dışı işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı Ağustos döneminde 7.8 puan iken Eylül döneminde 6.9 puana düştü.

