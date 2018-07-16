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Betam: Tarım dışı işsizlikte kuvvetli artış var

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2018 16:22 | Son Güncelleme

İşgücünün hızlı artması ve özellikle inşaat sektöründe son iki dönemdir önemli "istihdam kayıpları" yaşanması "tarım dışı işsizlikte kuvvetli artış" yarattı.

İstanbul, 16 Temmuz (DHA) - İşgücünün hızlı artması ve özellikle inşaat sektöründe son iki dönemdir önemli "istihdam kayıpları" yaşanması "tarım dışı işsizlikte kuvvetli artış" yarattı.
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, Betam, Doç. Dr. Gökçe Uysal ve Araştırma Görevlisi Uğurcan Acar tarafından hazırlanan Tarım Dışı İşsizlikte Kuvvetli Artış” başlıklı İşgücü Piyasası Görünümü Notunu açıkladı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre, tarım dışı işsizlik oranının Nisan döneminde, bir önceki döneme kıyasla 0.4 yüzde puan artarak yüzde 12.2'ye çıktığına işaret edilen araştırma notunda, bu artışın, işgücünün hızlı artmasına karşın, istihdamın düşmesinin kaynaklandığı belirtildi.
Raporda, istihdam kayıplarının ağırlıklı olarak inşaat sektöründen kaynaklanmış olması, tarım dışı işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkını kadınların lehine kısıtlı da olsa azalttığı vurgulanırken, Betam tahmin modelinin mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının Mayıs döneminde 12.3 olacağını öngördüğü belirtildi.
Betam’a notunda;
- mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizliğin Nisan döneminde yüzde 11.7’de sabit kalacağının öngörüldüğü,
- ancak TÜİK'in Mart dönemi işsizlik oranını 11.7’den 11.8’e revize ettiği,
- bu nedenle tarım dışı işsizlik oranı da Nisan döneminde yüzde 12.2’ye yükseldiği belirtildi.
Buna göre Betam’ın Mayıs 2018 döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının 12.3 seviyesinde gerçekleşeceğini öngördüğü vurgulandı ve şöyle denildi:
"İnşaatta istihdam kayıpları artıyor"
"Mevsimsellikten arındırılmış sektörel istihdam verilerine göre Nisan 2018 döneminde Mart 2018 dönemine kıyasla
tarım ve inşaat sektörlerinde istihdam azalırken sanayi ve hizmetlerde istihdam arttı.
"Bu dönemde sanayi istihdamı 32 bin, hizmetler istihdamı ise sadece 6 bin kişi arttı.
"İstihdam tarımda 20 bin, inşaatta ise 52 bin kişi azaldı.
"İnşaatta son iki dönemdir gerçekleşen istihdam kayıpları 100 bin kişiye ulaştı.
"İstihdamın yarısını taşıyan hizmet sektöründeki istihdam artışlarının bu dönemde neredeyse durması, buna karşın inşaattaki istihdam kayıplarının devam etmesi sonucu tarım dışı işsizlikte ciddi bir artış gerçekleşti."

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