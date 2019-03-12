Betam: Yeni Ekonomi Programı hedefi tutturulamadı

İstanbul, 12 Mart (DHA) - Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (Betam) Büyüme Değerlendirmesi notunda, Yeni Ekonomi Programı’nda öngörülen yılsonu yüzde 3.8’li büyüme hedefinin tutturulamadığı belirtildi.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam), Betam Direktörü Seyfettin Gürsel, Ozan Bakış ve Uğurcan Acar tarafından hazırlanan, “GSYH’de 4. çeyrekte sert düşüş” başlıklı Büyüme Değerlendirmesi notunu açıkladı.

Betam Büyüme Değerlendirmesi notuna göre:

“2018 yılının dördüncü çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış rakamlarla bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2.4 azalırken geçen yılın dördüncü çeyreğine kıyasla yüzde 3.0 küçüldü. 2018 yılı büyüme oranı yüzde 2.6 oldu. Yeni Ekonomi Programı’nda öngörülen yılsonu yüzde 3.8’lik büyüme hedefi tutturulamadı.

“2018 yılının dördüncü çeyreğinde GSYH mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış rakamlarla bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2.4 azaldı. Üçüncü çeyrekteki yüzde

