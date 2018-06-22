Beton çelik çubuklarına ithalat denetimi

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında ithalatta denetime tabi olacak ürünler arasına, çapı 80 milimetreden az olan beton çelik çubukları da alındı.

Ekonomi Bakanlığının Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında ithalatta denetime tabi ürünler listesine "çapı 80 milimetreden az beton çelik çubukları" da eklendi.

