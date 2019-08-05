Betonart Mimarlık Yaz Okulu kapanış sergisi

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Üst Yöneticisi İsmail Bulut, "TÇMB olarak, ekonomik verilerin, büyüme oranlarının ötesine bakmaya, topluma katkı sağlamaya, enerjileri ve çalışma azimleriyle fark yaratan gençlerin daima yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

TÇMB tarafından, Baştaş Başkent Çimento AŞ ve Konya Çimento AŞ'nin desteğiyle, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Betonart Mimarlık Yaz Okulu, 30 öğrencinin eserlerinin yer aldığı "standartlaştırma" temalı sergiyle tamamlandı.

Bulut, burada yaptığı konuşmada, sektörde sinerji oluşturmak ve gençlerin profesyonel hayata adım atmalarına imkan sağlamak amacıyla 2002 yılından bu yana Betonart Mimarlık Yaz Okulu'nu düzenlediklerini söyledi.

Bu süreçte 500'e yakın genç mimarı betonla tanıştırdıklarını dile getiren Bulut, "TÇMB olarak, ekonomik verilerin, büyüme oranlarının ötesine bakmaya, topluma katkı sağlamaya, enerjileri ve çalışma azimleriyle fark yaratan gençlerin daima yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Betonart Mimarlık Yaz Okulunun akademik danışmanlığını Prof. Dr. Nur Çağlar, küratörlüğünü Selda Bancı, moderatörlüklerini, Refa Emrali, Jorge Mealha, Alper Aksoy, Serkan Karaaslan, Yunus Özmerdivenli, Ramazan Avcı, Emre Şavural, Fatih Yavuz, Ozan Gürsoy, Aktan Acar, Ferdi Akarsu, Yıldıray Lise, Murat Sönmez, Aslı Özbek ve Nihat Eyce yaptı.

