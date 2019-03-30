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"Beyanname sürelerinin uzatılması mali müşavirlere can suyu olacak"

FİNANS HABERLERİ  | 30.03.2019 15:46 | Son Güncelleme

BMMG Başkanı Turgay Kanarya: - “Vergi beyannamesi sürelerinin uzatılmasının sektörümüze büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Beyanname sürelerinin uzatılması sektörümüze can suyu olacak”

İSTANBUL (AA) - Bağımsız Mali Müşavirler Grubu (BMMG) Başkanı Turgay Kanarya, “Vergi beyannamesi sürelerinin uzatılmasının sektörümüze büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Beyanname sürelerinin uzatılması sektörümüze can suyu olacak.” ifadelerini kullandı.

BMMG’den yapılan açıklamaya göre, Gelir İdaresi Başkanlığı'nca (GİB), 1 Nisan 2019'dan itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin son günü ödeme süresinin sonuna kadar uzatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BMMG Başkanı Kanarya, vergi beyannamesi süresinin uzatılması için yaklaşık bir yıl önce resmi başvuruda bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin kısa olması nedeniyle meslek mensupları olarak bu beyannameleri hazırlamakta ve kanun süreleri içerisinde yetiştirmekte zorlanıyorduk. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz başvurumuzun sonuçlanmasından dolayı mutluyuz.

Vergi beyannamesi sürelerinin uzatılmasının sektörümüze büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Beyanname sürelerinin uzatılması sektörümüze can suyu olacak. Bizleri rahatlatan bir karar alınmış oldu. Bu karardan dolayı Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı'mıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
Bağımsız Mali Müşavirler Grubu Turgay Kanarya

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