"Beyaz altın" üretiminde sevindiren hareketlilik

ÖMER FANSA - Adana'da pamuk üretiminin son yıllarda artış göstermesi, pamukların işlendiği Çukurova Pamuk, Yerfıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ÇUKOBİRLİK) tesislerinde de hareketlik yaşanmasını sağladı. Çukurova'da "beyaz altın" pamuğun yıllarca en büyük alıcı kurumlardan, çiftçiye ilaç ve tohumluk desteği verirken ortaya koyduğu fiyatla da piyasada denge unsuru olan ÇUKOBİRLİK'in, kütlü pamuğun çekirdeklerinden ayrılıp balya haline getirilmesi işlemlerinin yapıldığı çırçır tesislerinde uzun süre sessizlik hakim oldu. Pamuk üreticilerini desteklemek amacıyla 1940'lı yıllarda kurulan ÇUKOBİRLİK, yörede pamuk üretiminin son yıllarda azalması nedeniyle daha çok soya, ayçiçeği ve kanola gibi ürünleri yetiştiren çiftçilerle buluştu. Adana'da 2011'den 2016'ya kadar ekim alanı ve üretimi yarı yarıya düşen pamuk, son 2 yılda hükümetin ortaya koyduğu bölgesel bazlı teşvik sistemi sayesinde Çukurova'da yeniden ivme kazandı. Geçen yıl 330 bin dekarda 180 bin ton civarı toplanan pamukta, bu yıl ekim alanının yaklaşık 400 bin dönüme ulaşması, rekoltenin ise 200 bin tonun üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Pamuk üretimindeki bu artış ÇUKOBİRLİK'e de yansıdı. Uzun süredir çırçır tesisleri nispeten sessiz olan ÇUKOBİRLİK'te hasat mevsiminin henüz başında olunmasına rağmen artan pamuk üretimi nedeniyle önceki dönemlere göre hareketlilik yaşanıyor. Tesislere traktörler veya kamyonlarla gelen pamukların, içindeki çiğit adı verilen çekirdek miktarına göre kalitesi belirlenip depolara alınıyor. Pamuklar depolardaki emme sistemli borulardan makinelere aktarılıp çiğitlerinden arındırılırken, ardından da balya haline getirilip üzerileri damgalanıyor. Genellikle aynı kilogram ve hacimde olan balyalar, kullanılacakları tekstil fabrikalarına taşınmak üzere istifleniyor. - "Pamuğa dönüş başladı" ÇUKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Seçgin Sakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana denince akla gelen tarımsal ürünlerin başında pamuğun yer aldığını söyledi. Bir dönem eski günlerinden uzaklaşan pamuk üretiminin son 2-3 yıldır toparlandığının altını çizen Sakar, "Pamuğa dönüş başladı. Tabii bunda hükümet politikası önemli. Katma değerinin çok yüksek olmasından kaynaklanan piyasadaki yansımaları önemli. Girdi maliyetleri, destekleme fiyatları önemliydi." dedi.