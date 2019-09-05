"Beyaz altın"da hasat zamanı

EŞBER AYAYDIN - Türkiye'de üretilen pamuğun önemli bir kısmının karşılandığı GAP'ın başkenti Şanlıurfa'da, "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamuğun hasadına başlandı.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da, GAP Eylem Planı kapsamında sulanabilen arazilerin artmasına paralel olarak tarımsal üretim de katlanıyor. Bu kapsamda ekim alanı her yıl genişleyen ve bölgede "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamuk, lifiyle tekstile, çiğidiyle yağ sanayisine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlaması dolayısıyla stratejik ürünlerin başında geliyor.

Sağladığı avantajlarla Türkiye'nin dünya genelinde tekstilde söz sahibi olmasına katkı sunan pamukta yeni hasat dönemi başladı.

Tarlalarına "beyaz altını" eken çiftçiler, yaz boyunca etkili olan kavurucu sıcaklara rağmen suladıkları ve bakımını yaptıkları ürünlerinden bereketli bir hasat sezonu geçirmeyi umut ediyor.

Tarımda makineleşme hızla gelişmesine rağmen çeşitli nedenlerle bazı çiftçiler elle hasat yapmak durumunda kalıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutan işçiler, güneşin altındaki zorlu mesailerini gün batımına kadar sürdürüyor. Yaklaşık iki ay boyunca pamuk toplama işinde çalışan işçiler, bu sayede aile bütçelerine katkıda bulunuyor.