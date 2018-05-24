FİNANS

Beyaz eşya satışında "düğün sezonu" bereketi

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 11:26 | Son Güncelleme

İzmir Beyaz Eşya Satıcıları Derneği Başkanı Metin Aztekin: - "Beyaz eşya satışlarında düğünlerin başlamasıyla yüzde 15'e yakın bir artış var. Hareketli bir sezon yaşıyoruz. Tahmin ediyorum bu satışlar artarak sürecektir" - "Bu yılın en fazla yükselişe geçen ürünü ise kurutma makinesi"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - İzmir Beyaz Eşya Satıcıları Derneği (İZBEYDER) Başkanı Metin Aztekin, beyaz eşya satışlarında düğün sezonunun başlamasıyla yüzde 15'e yakın bir artış yaşandığını belirtti.

Aztekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek verilerine göre, Türkiye genelinde yılın ilk 3 ayındaki beyaz eşya satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak yaklaşık 3 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Bu satışlarda buzdolaplarının payının yüzde 38 olduğunu dile getiren Aztekin, geçen yıl ÖTV indirimiyle iyi bir sezon geçiren sektörün düğünlerin başlamasıyla yeniden nefes aldığını anlattı.

Aztekin, "Beyaz eşyada düğünlerin başlamasıyla yüzde 15'e yakın bir artış var. Cirosal bazda da rakamlarımız geçen senenin ilk 3 ayına göre arttı. Geçen yıl ÖTV indirimi olmasına rağmen bu yıl daha iyi gidiyoruz. Hareketli bir sezon yaşıyoruz. Tahmin ediyorum bu satışlar artarak gidecektir." dedi.

İnsanların teknolojiyi yakından takip ettiğini, özellikle televizyon piyasasında LED televizyon talebinde yüzde 30'luk bir artış gördüklerini vurgulayan Aztekin, tüketicinin teknolojik ürünlerde ucuz değil kaliteli ürünü tercih ettiğini kaydetti.

- Sezonun ürünü kurutma makinesi

Gelişen teknolojiyle ev aletlerinin çeşitliğinin de arttığına işaret eden Aztekin, "Son zamanlarda çamaşır makinesi ve kurutma makinesi satışlarında ciddi bir artış var. Artık genç kızlarımız çamaşır makinesinin yanında kurutma makinesi de istiyor. Bu yılın en fazla yükselişe geçen ürünü de kurutma makinesi." ifadelerini kullandı.

Küçük ev aletlerinde de talebin fazla olmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Aztekin, insanların alışverişe çıkarken buzdolabı diye çıktıklarını ancak bunun yanında da 3-5 küçük ev aletini sepete koyarak mağazadan ayrıldığını söyledi.

Beyaz eşya fiyatları hakkında da değerlendirmede bulunan Aztekin, "Buzdolapları bin 500 lira ile 3 bin lira arasında, çamaşır makinaları 800 lira ile 2 bin 500 lira arasında, kurutma makinaları ise 850 ile 2 bin lira arasında değişiyor. Fiyat farklarında tabi ki model ve markaların etkisi mevcut." diye konuştu.

Aztekin, beyaz eşyaların artık lüks olarak değil ihtiyaç olarak algılandığını, insanların enerji verimliliği yüksek ve işlevsel ürünleri tercih ettiğini, üretimin de bu tercihe göre şekillendiğini anlattı.

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