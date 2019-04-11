"Beyaz eşyalarımızda da yapay zeka olacak"

CEM ŞAN / ABDULKADİR GÜNYOL - Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, yapay zeka teknolojisinin beyaz eşyalarda da olacağını belirterek, "Buzdolaplarımızda kamera var. Kamera yapay zekayla beraber çalışıyor. Siz markettesiniz alışveriş yapıyorsunuz ama neye ihtiyacınızın olduğunu hatırlayamıyorsunuz. Anında buzdolabının içinin fotoğrafını çekiyorsunuz ve ne almanız gerektiğini tespit ediyorsunuz." dedi.

Young, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapay zeka teknolojisinin gündelik yaşama girdiğini ve hızlı bir şekilde yayıldığını söyledi.

Bosch olarak 2030 yılına kadar ağa bağlı bütün ürünlerinin yapay zekayla donatılmasını hedeflediklerini aktaran Young, bunun için şu anda hızlı ilerlediklerini ve yapay zeka içeren ürünlerin satışlarının geçen yıl yüzde 38 arttığını dile getirdi.

Bosch olarak ev ve iş yerlerinde yapay zeka teknolojisini kullandıklarını vurgulayan Young, "Mobility alanında otomotivden bahsediyoruz ama sadece araçlardan bahsetmiyoruz. Komple bir ekosistemden bahsediyoruz. Aracın evle, diğer araçlarla, trafik kontrol merkeziyle ve akıllı fabrikayla irtibat halinde olmasından bahsediyoruz. Diğeri de evimiz ve ofisimizde kullandığımız yapay zeka. Burada ikisi hızlı bir şekilde yayılıyor." ifadelerini kullandı.