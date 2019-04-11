FİNANS

"Beyaz eşyalarımızda da yapay zeka olacak"

FİNANS HABERLERİ  | 11.04.2019 12:12 | Son Güncelleme

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young: - "Evdeki beyaz eşya cihazlarımızda da yapay zeka olacak. Buzdolaplarımızda kamera var. Kamera yapay zekayla beraber çalışıyor. Siz markettesiniz alışveriş yapıyorsunuz ama neye ihtiyacınızın olduğunu hatırlayamıyorsunuz. Anında buzdolabının içinin fotoğrafını çekiyorsunuz ve ne almanız gerektiğini tespit ediyorsunuz" - "Bosch olarak Türkiye'de 4 Ar-Ge 1 de tasarım merkezimiz var. Bu merkezlerde 700 mühendis çalışıyor. Çalışan mühendislerimizin hemen hemen hepsi Türk arkadaşlarımız. Son zamanda buralara yüz milyonlarca Türk lirası yatırım yaptık"

CEM ŞAN / ABDULKADİR GÜNYOL - Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, yapay zeka teknolojisinin beyaz eşyalarda da olacağını belirterek, "Buzdolaplarımızda kamera var. Kamera yapay zekayla beraber çalışıyor. Siz markettesiniz alışveriş yapıyorsunuz ama neye ihtiyacınızın olduğunu hatırlayamıyorsunuz. Anında buzdolabının içinin fotoğrafını çekiyorsunuz ve ne almanız gerektiğini tespit ediyorsunuz." dedi.

Young, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapay zeka teknolojisinin gündelik yaşama girdiğini ve hızlı bir şekilde yayıldığını söyledi.

Bosch olarak 2030 yılına kadar ağa bağlı bütün ürünlerinin yapay zekayla donatılmasını hedeflediklerini aktaran Young, bunun için şu anda hızlı ilerlediklerini ve yapay zeka içeren ürünlerin satışlarının geçen yıl yüzde 38 arttığını dile getirdi.

Bosch olarak ev ve iş yerlerinde yapay zeka teknolojisini kullandıklarını vurgulayan Young, "Mobility alanında otomotivden bahsediyoruz ama sadece araçlardan bahsetmiyoruz. Komple bir ekosistemden bahsediyoruz. Aracın evle, diğer araçlarla, trafik kontrol merkeziyle ve akıllı fabrikayla irtibat halinde olmasından bahsediyoruz. Diğeri de evimiz ve ofisimizde kullandığımız yapay zeka. Burada ikisi hızlı bir şekilde yayılıyor." ifadelerini kullandı.

- Evlerdeki beyaz eşyalar da akıllandı

Yapay zekanın evlerdeki elektronik eşyalarda da büyük yenilikler getirdiğini dile getiren Young, şunları kaydetti:

"Evdeki beyaz eşya cihazlarımızda da yapay zeka olacak. Buzdolaplarımızda kamera var. Kamera yapay zekayla beraber çalışıyor. Siz markettesiniz alışveriş yapıyorsunuz ama neye ihtiyacınızın olduğunu hatırlayamıyorsunuz. Anında buzdolabının içinin fotoğrafını çekiyorsunuz ve ne almanız gerektiğini tespit ediyorsunuz.

Eve geliyorsunuz marketten aldıklarınızı yerleştirirken peynir, et ve domates gibi ürünlerin daha uzun ömürlüğü ve kaliteli saklanması için buzdolabı neyin nereye konulması gerektiğini size söyleyecek. Eğer siz ürünü yanlış yere yerleştirirseniz buzdolabı sizi uyaracak. Yapay zeka hayatımıza girdi ve çok büyük faydaları olacak."

- Bosch'un Türkiye'deki yatırımları

Steven Young, Bosch'un Türkiye'ye 1910 yılında geldiğini ve 1972'den beri burada üretim yaptığını anımsattı.

Şu anda Türkiye'de 18 bin kişiye istihdam sağladıklarını dile getiren Young, şunları söyledi:

"Türkiye'ye son 5 yılda 1 milyar avronun üzerinde kalıcı yatırım yaptık. Dünyada ekonomik konjonktür olarak bazı dönemler daha hızlı büyürsünüz bazı dönemler daha yavaş. Bu işin normali budur. Türkiye gelişmekte olan piyasa kategorisinde. Bu inişler ve çıkışlar daha hızlı olabiliyor. 23 senedir Türkiye'deyim. 23 senede çok iniş çıkışlar gördük. Ben bunu olağanüstü bir durum olarak yorumlamıyorum. Kesinlikle böyle değil. Yüzde 7 büyürken kimse şikayet etmiyordu. Dolasıyla bunu çok iyi yönetebilmemiz gerekiyor."

Bosch olarak Türkiye'deki Ar-Ge çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Young, "Bosch olarak Türkiye'de 4 Ar-Ge ve 1 tasarım merkezimiz var. 700 mühendis çalışıyor bu merkezlerde. Çalışan mühendislerimizin hemen hepsi Türk arkadaşlarımız. Son zamanda buralara yüz milyonlarca Türk lirası yatırım yaptık. Türkiye'de yaptığımız Ar-Ge'yi yurt dışına Japonya, Almanya ve Amerika gibi ülkelere veriyoruz. Dolayısıyla Ar-Ge merkezlerimizden ve Ar-Ge çalışanlarımızdan son derece memnunuz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
beyaz eşya ev yapay zeka

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