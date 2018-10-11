Beyaz Saray: ABD ekonomisi hisse senedi piyasasındaki satışlara karşın güçlü

İstanbul, 11 Ekim (DHA) - Beaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Dow Jones Sanayi Endeksi'nin Şubat'tan bu yana görülen en büyük düşüşü yaşamasının ardından yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinde temel göstergelerinin güçlü olmaya devam ettiğini ve Amerikan ekonomisi için geleceğin parlak olduğunu söyledi.

Sanders yaptığı açıklamada, "İşsizlik son 50 yılın en düşük seviyesinde, aileler ve işletmeler için vergi oranları düşürüldü, düzenlemeler ve bürokrasi azaltıldı" dedi.

Dow Jones Sanayi Endeksi dün gece yüzde 3.15 düşüşle 23 bin 598,74 puana gerilerken, S&P 500 Endeksi de yüzde 3.29 düştü.

